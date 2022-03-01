رحلة الإسراء والمعراج .. فعل اختزل الزمن

2022/03/01 | 16:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / طلال بركات… هناك معجزات مذكورة في القرأن الكريم لم يستوعبها كثير من الناس ومنهم مثقفون وعلماء اختصاص ذهبت عقولهم نحو المادة في تفسير ظواهر الكون ويعزونها الى الطبيعة وعقولهم لم تتقبل الأشياء الا بالملموس المحسوس وسخطوا من علم الغيب والقدرة الاهية في كثير من المعجزات، وفي احد المرات حصلت مناقشة بين الدكتور مصطفى […]

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