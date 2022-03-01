صحيفة تركية : اجتماع اردوغان مع الحلبوسي والخنجر يكشف سيطرة المخابرات على الملف السني في العراق

2022/03/01 | 16:20 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة احوال التركية ان لقاء الرئيس التركي رجب الطيب اردوغان مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والذي يرافقه خميس الخنجر رئيس تحالف عزم يكشف حجم دور المخابرات التركية في العراق.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الاجتماع الذي عقد بين الجانبين وبحضور رئيس المخابرات التركية السابق اكد […]

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