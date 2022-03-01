رئيس المجلس الأوروبي يتهم روسيا بـ”الإرهاب الجيوسياسي”

2022/03/01 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتّهم شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي الذي يمثّل أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27، روسيا بـ”الإرهاب الجيوسياسي”،اليوم الثلاثاء، بعد غزوها أوكرانيا، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي.

وقال ميشال “ليست أوكرانيا وحدها التي تتعرض للهجوم، بل الهجوم يستهدف أيضا القانون الدولي والنظام الدولي القائم على قواعد والديموقراطية والكرامة الإنسانية.



إنه إرهاب جيوسياسي واضح وبسيط”.

المصدر: AFP

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