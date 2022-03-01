2022/03/01 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الناطق باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ،اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية منفتحة على طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي وهي من الأعضاء الدائمين فيه، إثر غزوها لأوكرانيا.

وقال للصحافيين “رئيس الوزراء لم يتخذ موقفا من ذلك بعد، لكن يمكننا القول إننا نريد عزل روسيا دبلوماسيا وسندرس كل الخيارات التي تفضي إلى ذلك”.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين “الخيارات” المطروحة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا: طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي بين “الخيارات” المطروحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).