2022/03/01 | 16:25 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.محمد العلواني - مسؤول الجالية العراقية في مدينة سومي الاوكرانية | عن اوضاع الجالية العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UyQou4mTTwA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.محمد العلواني - مسؤول الجالية العراقية في مدينة سومي الاوكرانية | عن اوضاع الجالية العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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