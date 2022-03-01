العراق يحقق اكثر من 8 مليارات دولار من بيع النفط خلال شباط 2022

2022/03/01 | 16:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، أن

إيرادات شهر شباط الماضي بلغت أكثر من 8

مليارات دولار.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مجموع الصادرات

والإيرادات المتحققة لشهر شباط الماضي،

بحسب ال

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