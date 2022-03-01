مصدر يكشف عن نية الاتحاد سحب ترشيح صالح لرئاسة الجمهورية

2022/03/01 | 16:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..كشف مصدر سياسي، الثلاثاء، عن وجود نية لتغيير مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح لرئاسة الجمهورية.وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة /، إن “هناك نية من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني باستبدال مرشحهم لرئاسة الجمهورية برهم صالح على أثر القرارات الأخيرة التي اتخذها بحق تاجر المخدرات نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري واخرين”.[…]

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