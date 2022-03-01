2022/03/01 | 16:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الثلاثاء، إلى جمهورية تونس.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، ورد لـ السومرية نيوز، إن الغانمي "وصل جمهورية تونس مع الوفد المرافق له لحضور اجتماع مجلس وزارة الداخلية العرب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يصل تونس) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يصل تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).