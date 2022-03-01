حتى جمال عبد الناصر.. روسيا تلجأ إلى

2022/03/01 | 16:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خضم الحرب في أوكرانيا تستعين السلطات الروسية، على ما يبدو، بكل ما يمكنها لإقناع الآخرين بجدوى حرب يرفضها الكثيرون حول العالم.

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