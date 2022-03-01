القبض على متهمين متلبسين بتجارة المخدرات وضبط أسلحتهما في بغداد

2022/03/01 | 16:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الثلاثاء، إلقاء القبض على متهمين إثنين بتجارة المخدرات في العاصمة بغداد.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آذار 2022)، أنه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في قسم مكافحة مخدرات (الرصافة) شعبة مخدرات (الأعظمية) تلقي القبض على (2) متهمين وضبط بحوزتهم (1 كيلو و500 غرام ) من مادة الكريستال المخدرة و(500) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية وأدوات تعاطي مختلفة الأنواع وموازين إلكترونية وأسلحة غير مرخصة".

وأشار إلى أنه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية ( 28 ) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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