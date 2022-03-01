2022/03/01 | 16:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا في أوكرانيا من جراء العملية العسكرية الروسية بمليون نازح، وأكثر من 660 ألف شخص لجأوا إلى الدول المجاورة.قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخليا في أوكرانيا بمليون شخص يضافون إلى مئات الآلاف الذين فروا من البلاد على، ما أفادت مسؤولة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.وقالت كارويلنا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة: مليون نازح داخل أوكرانيا و660 ألف لاجئ بدول الجوار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة: مليون نازح داخل أوكرانيا و660 ألف لاجئ بدول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).