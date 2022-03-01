الصحة العراقية تسجل 1023 إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

2022/03/01 | 16:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وسجلت 1023 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 2829 شخصا للشفاء”.

وبلغت حالات الوفاة الجديدة بكورونا 10 حالات في عموم محافظات البلاد”، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 49186”.

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