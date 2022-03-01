مئات الآلاف يفرون من هجوم روسيا على أوكرانيا وسط بطء الإجراءات وبرودة الطقس

2022/03/01 | 16:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغادر مئات الآلاف من الأشخاص من أوكرانيا مع استمرار الغزو الروسي، وتتجه الغالبية العظمى غربًا إلى بولندا ورومانيا وسلوفاكيا حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئوية.

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