أوكرانيا.. مخاض جديد في عالم جديد..!

2022/03/01 | 16:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / محمد صالح صدقيان || نحن أمام مواجهة بين “الكبار” لم يشهد العالم مثيلاً منذ الحرب الحرب العالمية الثانية حتى الآن.فما يجري في أوكرانيا ليس لعبة بسيطة او حرباً ببعد واحد.هو تطور يرتبط بأبعاد ثلاثة مترابطة بشكل وثيق: الوضع الجيوبوليتكي لأوكرانيا، الأمن القومي الروسي؛ وحلف شمال الاطلسي.لنبدأ من عند هذا التاريخ […]

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