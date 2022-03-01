تعليق قانوني على قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صحة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

2022/03/01 | 16:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق الخبير القانوني أمير الدعمي، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية العليا، القاضي بعدم دستورية فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة ثانية من قبل مجلس النواب.وقال الدعمي، لوكالة “ايرث نيوز”، انه “بعد الاطلاع على قرار المحكمة الاتحادية يتبين الحكم بعدم دستورية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل هيئة الرئاسة، ومع […]

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