النفط يهزم امانة بغداد في الوقت القاتل

2022/03/01 | 16:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حقق فريق النفط فوزاً صعباً على أمانة بغداد بتغلبه عليه بنتيجة 1-0 في إطار مباريات الدوري الممتاز بكرة القدم.وأقيمت المباراة على ملعب ضمن الجولة 24 من البطولة.وسجل اللاعب علي رحي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 ليهدي فريقه فوزاً مهماً في البطولة.ووصل النفط بهذا الفوز إلى النقطة 39 في المركز […]

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