العراق يؤكد على أهميّة المساعدات المقدمة من اليونامي

2022/03/01 | 16:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس دائرة المراسم وكالةً، علي شمران حاجم، اليوم الثلاثاء، على أهميّة المساعدات المقدمة من بعثة اليونامي الى العراق.وذكر بيان للخارجية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “التقى رئيس دائرة المراسم وكالةً، علي شمران حاجم، يوم الثلاثاء الموافق 2022/3/1، السيّد مارك روتغرز رئيس ديوان بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي)”.ورحب رئيس الدائرة […]

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