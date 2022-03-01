2022/03/01 | 16:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الزاملي : البعثات الأممية والأوروبية شريك أساسي لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:38

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزاملي : البعثات الأممية والأوروبية شريك أساسي لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزاملي : البعثات الأممية والأوروبية شريك أساسي لإنجاح العملية الديمقراطية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).