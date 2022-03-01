بسبب الافراج عن عصابة المخدرات.. دعوى قضائية ضد صالح والكاظمي

2022/03/01 | 16:51 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح تراجع عن قراره والغى المراسيم الخاصة بالعفو.

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