2022/03/01 | 16:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدت مستشارية الأمن القومي، اليوم الثلاثاء، ندوة حول الجهد الحكومي في نقل عوائل مخيم الهول إلى مركز الجدعة.وقال المكتب الإعلامي للأعرجي، في بيان تلقته “ايرث نيوز”، إنه “بناءً على توجيه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عقدت مستشارية الأمن القومي، ندوة نقاشية استعرضت بموجبها أهم النجاحات المتحققة والجهد الحكومي بشأن العوائل التي تم نقلها […]

ظهرت المقالة أمام القيادات الأمنية..



الأعرجي يشرح خطة إعادة عوائل “مخيم الهول” إلى مناطقهم أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمام القيادات الأمنية.. الأعرجي يشرح خطة إعادة عوائل “مخيم الهول” إلى مناطقهم) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمام القيادات الأمنية.. الأعرجي يشرح خطة إعادة عوائل “مخيم الهول” إلى مناطقهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).