الأمم المتحدة تطلب 1,7 مليار دولار بشكل عاجل لاغاثة اوكرانيا

2022/03/01 | 16:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لها ،اليوم الثلاثاء، نداء عاجلا لجمع 1,7 مليار دولار بهدف تقديم مساعدات إنسانية لأوكرانيا بعد الغزو الروسي.

ومن هذا المبلغ الإجمالي، سيساهم 1,1 مليار دولار في مساعدة ستة ملايين شخص في البلاد لفترة أولية مدتها ثلاثة أشهر، وفق بيان صادر عن المنظمة التي قدرت كذلك أن 12 مليون شخص سيحتاجون إلى المساعدة في أوكرانيا بالإضافة إلى أكثر من 4 ملايين لاجئ تمكنوا من الفرار من المعارك إلى دول مجاورة.

المصدر: AFP

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