نائب عن الإطار: سنصوت على منع إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

2022/03/01 | 16:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف الإطار التنسيقي، الثلاثاء، أن أعضائه سيقفون بالضد من إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية مرة أخرى.وقال النائب عن الإطار محمد الزيادي لوكالة /المعلومة/، إن ” أعضاء مجلس النواب ملزمين بإنهاء قضية الترشح لمنصب الرئاسة والبدء باختيار شخصية مناسبة لرئاسة الجمهورية”، مبينا أن “شخصية واحدة سيتم التصويت عليها من بين 26 […]

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