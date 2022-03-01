البابا فرنسيس يوجه رسالة لمسيحيي العراق (صور)

2022/03/01 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء،

ممثلي الكنائس المسيحية في العراق،

الذين يزورون روما بمناسبة الذكرى

الأولى لرحلته إلى العراق في آذار 2021.

وبحسب تقرير موقع "الفاتيكان"، وترجمته

وكالة نون الخبرية

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