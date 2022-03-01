إحصائيات خاصة: العراق يفقد نصف مليار دولار من عائدات النفط الشهر الماضي

2022/03/01 | 17:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أعلنت وزارة النفط، يوم الثلاثاء 1 آذار/مارس 2022، أن إيرادات شهر شباط/فبراير الماضي بلغت أكثر من 8.5 مليار دولار.

بلغ معدل سعر البرميل الواحد أكثر من 92.083 دولار خلال شهر شباط/فبراير فيما بلغ 83.825 دولار في كانون الثاني

وذكر بيان للوزارة تلقاه "ألترا عراق" أنّ "مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر شباط الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية سومو، بلغت مجموع الصادرات من النفط الخام 92 مليونًا و790 ألفًا و173 برميلًا، بانخفاض قدره نحو 6.5 مليون برميل عن صادرات الشهر الماضي البالغة أكثر من 99 مليون برميل".

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وبلغت الإيرادات الخاصة بالشهر الماضي 8.54 مليار دولار، بارتفاع يقارب 200 ألف دولار، رغم ارتفاع معدل سعر برميل النفط المصدر بقرابة 10 دولارات عن الشهر الماضي.

وبحسب البيان، بلغ معدل سعر البرميل الواحد أكثر من 92.083 دولار خلال شهر شباط/فبراير فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد خلال كانون الثاني 83.825 دولار.

وتعتبر الزيادة في إيرادات العراق أقل من المفترضة بسبب تراجع الإنتاج رغم ارتفاع سعر البرميل الواحد بقرابة 10 دولارات، إذ لو حافظ العراق على إنتاجه لزادت الإيرادات إلى أكثر من 9 مليارات دولار، باحتساب ذات معدل سعر برميل النفط لشهر شباط/فبراير.

وأشار البيان إلى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 91 مليونًا و314 ألفًا و828 برميلًا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليون و475 ألفًا و345 برميلًا".

وتابع أنّ "معدل الكميات اليومية بلغت 3 ملايين و314 ألف برميل في اليوم".

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