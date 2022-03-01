2022/03/01 | 17:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: G4SDjdkA-W8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ساحة الطيران قرب سوق الباله - ناس وناس (الموسم الثاني) - الحلقة ١٨١) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ساحة الطيران قرب سوق الباله - ناس وناس (الموسم الثاني) - الحلقة ١٨١) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).