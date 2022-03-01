هيئة الحج تعلن عن تفويج 153 الف و 828 معتمر الى الديار المقدسة

2022/03/01 | 17:02 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، تفويج 153 الف و 828 معتمر الى المملكة العربية السعودية.واكدت الهيئة في بيان، على “ازدياد اعداد المعتمرين العراقيين الذاهبين الى الديار المقدسة ليصل الى 153 الف و 828 معتمر، وان الارقام بتصاعد مستمر خاصة مع حلول اشهر ( رجب، شعبان، رمضان) المباركة”.وحذرت من “التعامل مع […]

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