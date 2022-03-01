طابور مدرعات هائل يهدد كييف.. واتهامات للروس باستخدام القنابل العنقودية

2022/03/01 | 17:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت القوات الروسية، الثلاثاء، بقصف الميدان المركزي في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا وأهداف مدنية أخرى، فيما تهدد قافلة من الدبابات والمركبات الأخرى التي يبلغ طولها 40 ميلا العاصمة، حيث اتهم الرئيس الأوكراني المحاصر، موسكو باللجوء إلى تكتيكات إرهابية في أكبر حرب برية في أوروبا منذ عقود.

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