تفاصيل ندوة الجهد الحكومي في نقل عوائل مخيم الهول إلى مركز الجدعة للتأهيل

2022/03/01 | 17:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عقدت مستشارية الأمن القومي، الثلاثاء، ندوة حول الجهد الحكومي في نقل عوائل مخيم الهول إلى مركز الجدعة.

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وذكرت المستشارية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 اذار 2022)، انه "بناءً على توجيه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عقدت مستشارية الأمن القومي اليوم الثلاثاء، ندوة نقاشية استعرضت بموجبها أهم النجاحات المتحققة والجهد الحكومي بشأن العوائل التي تم نقلها من مخيم الهول السوري الى مركز الجدعة للتأهيل النفسي والاجتماعي، بحضور مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ورئيس جهاز الأمن الوطني، حميد الشطري ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري، وحضور ممثلي ( الداخلية ، الهجرة ، التربية ، وزارة العمل، الصحة ،جهاز المخابرات )".

واضاف البيان ان "الندوة شهدت تقديم شرح مفصل عن العوائل التي تم نقلها الى مركز الجدعة للتأهيل النفسي والاجتماعي ودور وزارة الهجرة الكبير والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة في هذا الملف الانساني والامني والمجتمعي، واستعرضت الندوة التقارير التي من شأنها تقويم العمل ووضع الحلول الناجعة، من أجل العمل على اعادة اندماج العوائل بالمجتمع".وقدم مستشار الأمن القومي،قاسم الأعرجي، بحسب البيان "شرحا عن دور مؤسسات الدولة في عملية نقل العوائل وتدقيقهم أمنيا واستخباريا والجهد الحكومي الكبير المتمثل بمشاركة مؤسسات الدولة المختلفة، من اجل العمل على تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، للعودة الى مناطق سكناهم الاصلية وبالتالي اندماجهم بشكل طبيعي في المجتمع، فضلا عن الدور الذي تلعبه المستشارية في اصطحاب السفراء والمنظمات الدولية في زيارات ميدانية الى مركز الجدعة، للاطلاع عن كثب على دور العراق في احتضان ابنائه ونقل صورة عن الواقع الذي تعيشه هذه العوائل جراء العمليات الارهابية التي قام بها اصحاب الفكر المتطرف".واختتمت الندوة بـ "عرض اهم الفقرات الاساسية التي تدعم الجهد الحكومي في هذا المجال مع وزارات الدولة المختلفة التي بينت دورها على ارض الواقع، ووضع الحلول المناسبة للعوائل القاطنة في مركز الجدعة للتأهيل النفسي والاجتماعي".

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