ليس للبرلمان صلاحية.. تحالف سياسي يؤشر آلية وحيدة لتعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي - عاجل

2022/03/01 | 17:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري، اليوم الثلاثاء، عن الطريقة الوحيدة لتغير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي.

وقال الشمري، في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الطريقة الوحيدة لتغير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، هي من خلال تعديل هذا السعر من خلال مجلس الوزراء ضمن مشروع قانون الموازنة".

وأكد أنه "بخلاف ذلك لا صلاحية لمجلس النواب لتغيير هذا السعر".

وبين أن "مجلس النواب والكتل البرلمانية، من ممكن لها الضغط على الحكومة لتغيير هذا السعر، من خلال رفض التصويت على الموازنة، لكن تبقى صلاحية التغيير بيد مجلس الوزراء، وهذا ما سنعمل عليه بالحوار والتفاوض مع مجلس الوزراء الجديد، بعد تشكيل الحكومة الجديدة".

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