الكاظمي يدعو للتحلي بالمسؤولية لتشكيل حكومة عراقية فاعلة

2022/03/01 | 17:08 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية الوطنية إلى أن تكون على قدر المسؤولية في تشكيل حكومة "قوية وفاعلة" تحرك عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عن الكاظمي قوله خلال جلسة للحكومة "يمر العراق اليوم في ظروف حساسة توجب على جميع القوى السياسية تكثيف الجهود للمضي في تشكيل حكومة فاعلة وقوية في خدمة المواطن والبلد".

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وفي السياق، أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية قضت بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وأضافت الوكالة أن المحكمة أشارت إلى إمكانية إعادة فتح باب الترشح مجدداً "بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس".

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