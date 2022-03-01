محلل: قرار الاتحادية أضعف دور الحلبوسي كرئيس للبرلمان

2022/03/01 | 17:28 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعتبر المحلل السياسي واستاذ الدعاية في جامعة بغداد علاء مصطفى، الثلاثاْء، أن المحكمة الاتحادية أوقفت طموحات محمد الحلبوسي في جعل نفسه زعيما، فضلا عن اضعاف دوره كرئيس لمجلس النواب.وقال مصطفى، في تغريدة اطلعت عليها /المعلومة /، إن “قرار المحكمة الاتحادية بخصوص فتح وغلق باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لم يعد الكُرة الى […]

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