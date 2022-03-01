ليس من صلاحية البرلمان.. تحالف سياسي يؤشر آلية وحيدة لتعديل سعر صرف الدولار في العراق

2022/03/01 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد

الشمري، اليوم الثلاثاء، عن الطريقة

الوحيدة لتغير سعر صرف الدولار امام

الدينار العراقي.

وقال الشمري، في تصريح صحافي، إن

"الطريقة الوحيدة لتغير سعر صرف الدولار

ام

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