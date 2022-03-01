2022/03/01 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب،

شاخوان عبد الله، اليوم الثلاثاء،

باستمرار الدعم الأمريكي للعراق، فيما

شدد على أهمية احترام سيادة البلاد.

وقال مكتب النائب الثاني في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان يطالب باستمرار الدعم الأمريكي للعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس البرلمان يطالب باستمرار الدعم الأمريكي للعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).