الزاملي يدعو للاستفادة من تقرير البعثات الأممية والأوروبية بالإصلاحات النيابية والانتخابية (صور)

2022/03/01 | 17:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب،

حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، إلى

الاستفادة من توصيات التقرير البعثات

الأممية والأوروبية لاسيما المتعلقة

منها بالإصلاحات النيابية والانتخابية.

وقال مكتب الزاملي في

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