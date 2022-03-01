غدا.. جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا واوكرانيا

2022/03/01 | 17:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن جولة أخرى من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني غدا.وانتهت مفاوضات الجولة الأولى بين الوفدين الروسي والأوكراني التي انطلقت أمس الاثنين واستمرت على مدى ثلاث جلسات بمدينة جوميل على حدود بيلاروسيا عقب اتفاق الطرفان على عقد جولة جديدة في القريب العاجل.وأكد الوفدان الروسي والأوكراني بحسب روسيا […]

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جولة جديدة من المفاوضات بين روسيا واوكرانيا أولاً على ايرث نيوز.

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