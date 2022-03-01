"الحرب الحرارية" في آوكرانيا.. كيف تعمل وتقتل قنبلة روسيا الفراغية؟

2022/03/01 | 17:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد المخاوف بشأن استخدام روسيا للأسلحة الحرارية كثيفة التفجير، بعد أن قال السفير الأوكراني لدى الولايات المتحدة إن القوات المعتدية استخدمت خلال غزوها "القنبلة الفراغية".

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