ضبط 31 حاوية مخالفة في ميناء أم قصر

2022/03/01 | 17:35 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ضبطت هيئة المنافذ الحدودية، في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، اليوم الثلاثاء، 31 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، وتجاوز عدد منها المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء.وأكدت الهيئة، في بيان أن “ضبط هذه الحاويات جاء بالتنسيق وتبادل المعلومات مع مركزي شرطة كمرك أم قصر الشمالي والجنوبي وقرار السيد قاضي تحقيق محكمة […]

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