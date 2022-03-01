شاهد بالفيديو.. البطالة في ذي قار.. غلق بوابة شركة المنتوجات النفطية من قبل معتصمي الهندسة والعلوم

2022/03/01 | 17:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PbpahLO60zo

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