المنافذ الحدودية تضبط 31 حاوية مخالفة في ميناء أم قصر (صور)

2022/03/01 | 17:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، الثلاثاء، ان المنافذ الحدودية ضبطت 31 حاوية مخالفة في ميناء أم قصر.

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وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 اذار 2022)، ان "هيئة المنافذ الحدودية، في منفذي ميناء أم قصر الشمالي والجنوبي، ضبطت (31) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد، وتجاوز عدد منها المدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء".

وأكدت الهيئة، أن "ضبط هذه الحاويات جاء بالتنسيق وتبادل المعلومات مع مركزي شرطة كمرك أم قصر الشمالي والجنوبي وقرار السيد قاضي تحقيق محكمة أم قصر، موضحة أنه بعد إجراء الكشف والتدقيق تبين وجود أثاث مختلف الأنواع مع مفروشات، و (15) حاوية تحتوي على معمل إسفلت متكامل، و (3) حاويات تحتوي خزان حديد كبيرا، و (2) حاوية تحتوي سماد يوريا منتهي الصلاحية، و (1) حاوية تحتوي مادة لاصق للسيراميك، و (1) حاوية تحتوي بروتين طيور، و (1) حاوية تحتوي معدات نفطية".

وأشارت إلى إن "عملية الضبط تمت بتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى مركز شرطة كمرك خور عبدالله لعرض الموضوع أمام أنظار السيد قاضي تحقيق محكمة أم قصر؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".

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