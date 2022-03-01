شاخوان: ضرورة حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل بالحوار والتفاوض

2022/03/01 | 17:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب نائب رئيس مجلس النواب العراقي ،شاخوان عبدالله ،اليوم الثلاثاء، بضرورة إستمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الأصدقاء لمواجهة التحديات الأمنية والصحية، وإحترام سيادة العراق وأهمية الدور الإيجابي في حل المشاكل والخلافات .

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس مجلس النواب ، أن عبدالله استقبل في مكتبه الخاص ببغداد اليوم الثلاثاء 2022/3/1 السفير الأمريكي لدى العراق السيد ماثيو تولر، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها السبل الكفيلة لتعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية والجهود الرامية لتعزيز الأمن والإستقرار، ودعم العملية السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، فضلاً عن مناقشة الأزمة السياسية وقرارات المحكمة الإتحادية ضد قانون النفط والغاز في أقليم كوردستان وتأثيرها السلبي وضررها على حياة المواطنين في الأقليم.

وأكد عبدالله، ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور وحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل بالحوار والتفاوض وفق السياقات الدستورية ومن منطلق المصلحة الوطنية.

من جانبه أعرب ماثيو تولر عن سعادته بهذا اللقاء لمناقشة الملفات والقضايا المهمة وتطورات الأوضاع والأحداث على الساحة السياسية، وحرص بلاده على دعم العراق والتنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، وأهمية إستمرار الحوار والتفاهمات بين الأقليم والمركز لحل الخلافات، وتوسيع حجم التعاون والعمل المشترك والتمكين لمواجهة التحديات وتجاوز الأزمات بما يعزز من حالة الإستقرار والإزدهار في العراق.

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