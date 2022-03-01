في اتصال مع بوتين.. محمد بن زايد يؤكد ضرورة تسوية أزمة روسيا مع أوكرانيا سلميًا

2022/03/01 | 17:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية وحل سلمي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، في اتصال مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، حسب وكالة الأنباء الإماراتية.

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