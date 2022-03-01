الكاظمي: القطاع التعليمي عانى ما عاناه وهناك من أراده قطاعاً فاسداً

2022/03/01 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،اليوم الثلاثاء، المعلمين والمعلمات في عيدهم، ووصفهم بالنموذج الأرقى والأسمى للعطاء والتضحية والقدوة التي يُحتذى بها.

وأكد أن المعلمات والمعلمين جزءٌ لا يتجزّأ من صناعة هويّة العراق الوطنيّة، وقال إن المعلمين والمعلمات هم المؤتمنون على أجيال العراق، مشيرا إلى أن القطاع التعليمي في العراق عانى ما عاناه وهناك من أراده قطاعاً فاسداً، لكن الروح الوطنيّة والمسؤوليّة الإنسانيّة لشريحة واسعة من معلّمي العراق رفضت ذلك.

هذا، وأكد الكاظمي أن حكومته أنجزت خلال فترتها الوجيزة ببناء أكثر من ألف مدرسة في عموم مناطق البلاد ضمن الاتفاقيّة الصينيّة.

هذا ويحتفي العالم في الأول من أذار في كل عام بعيد المعلم، والذي يعد يومًا خاصًا لتكريم المعلمين لدورهم الإنساني والتعليمي والتربوي.

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