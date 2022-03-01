2022/03/01 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الثلاثاء، القبض على ما يسمى المسؤول المالي لولاية دجلة وأحد معاونيه في صلاح الدين.

وذكر بيان للخلية أنه بعمليتين نوعيتين تميزتا بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة 14، أسفرتا عن القاء القبض على ما يسمى المسؤول المالي لولاية دجلة وأحد معاونيه، بعد نصيب كمين محكم لهما، في قريتي وادي الشوك وسديرة التابعتين لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين.

وأشار البيان إلى أن المقبوض عليهما من المطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.

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