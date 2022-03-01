القوات الروسية تواصل تقدمها نحو العاصمة وكييف تتلقى أسلحة غربية لوقف التقدم

2022/03/01 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تواصل القوات الروسية سعيها للسيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى لتدخل الحرب التي شنتها روسيا على جارتها الغربية يومها السادس.

وأعلنت روسيا سيطرتها على الأجواء الأوكرانية كاملة في وقت تكثف فيه عملياتها البرية وتقترب قواتها من العاصمة, وأظهرت صور للأقمار الصناعية أن القافلة العسكرية الروسية باتت على مسافة 27 كيلومترا من العاصمة.

في حين تلقت كييف مزيدا من الأسلحة الغربية وكشفت عن تشكيل فيلق دولي في محاولة لوقف التقدم الروسي.

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