بورصات العملات المشفرة ترفض طلب أوكرانيا بخصوص الحسابات الروسية

2022/03/01 | 17:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..رفضت بورصات العملات المشفرة الرئيسية بما في ذلك Coinbase و Binance طلب أوكرانيا لتجميد جميع الحسابات الروسية، قائلة إن القيام بذلك سيضر بالمدنيين ويتعارض مع مُثلهم العليا، وقال متحدث باسم Binance لشبكة CNBC : “إن اتخاذ قرار أحادى الجانب بحظر وصول الأشخاص إلى عملاتهم المشفرة سيكون بمثابة مواجهة لسبب وجود العملة المشفرة، وفقا […]

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