المطلبي: الإقليم خرج عن طاعة القانون ولا يرى نفسه ملزماً أمام الحكومة المركزية

2022/03/01 | 17:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين السياسي المستقل سعد المطلبي، الثلاثاء، أن إقليم كردستان رفض تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية ويعتقد أنه غير ملزم بها، موضحاً أن الإقليم خرج عن طاعة القانون.وقال المطلبي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “حكومة الكاظمي فشلت في جميع الملفات بما فيها ملف الإيرادات المالية للاقليم” مبيناً أن “الإقليم لا يرى نفسه […]

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