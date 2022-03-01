الناطق باسم القائد العام يكشف نتائج صولة لمكافحة الإرهاب بدأت من بغداد وانتهت بأربيل (صور)

2022/03/01 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن يحيى رسول الناطق العسكري باسم

القائد العام للقوات المسلحة،

الثلاثاء، اعتقال 6 "إرهابيين" في عمليات

مختلفة، شملت إقليم كردستان.

وقال رسول في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "بناءً على توجيهات ا

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