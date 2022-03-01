مشعان الجبوري يغرد بعد قرار الاتحادية: هذا ما سنفعله في الجلسة القادمة

2022/03/01 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق القيادي في تحالف "السيادة" مشعان

الجبوري، الثلاثاء، على قرار المحكمة

الاتحادية المتعلق بإعادة فتح الترشيح

لمنصب رئيس الجمهورية.

وذكر الجبوري في تغريدة على تويتر، إنّ

"المحكمة الاتحادية تقرر بح

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