كتلة العامري تعلن موقفها بعد قرار الاتحادية المتعلق بسباق الرئاسة

2022/03/01 | 18:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت كتلة الفتح النيابية، الثلاثاء،

بشأن قرار المحكمة الاتحادية القاضي

بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح

لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الكتلة عباس الزاملي في بيان،

"نرحب بقرار المحكمة الاتحادية

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