روسيا: مرسوم رئاسي لـ

2022/03/01 | 18:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، الثلاثاء، إن بلاده تعد مرسوما للحد من سحب الاستثمارات الأجنبية الذي بدأ منذ فرض العقوبات على موسكو.

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